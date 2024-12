Um motociclista, de 29 anos, ficou ferido em um acidente ocorrido na noite de sábado (28), no bairro Retiro, em Volta Redonda. O fato foi registrado por volta das 20h20, na Avenida Sávio Gama. De acordo com imagens das câmeras da Secretaria Municipal de Ordem Pública, o motociclista seguia no sentido Belmonte quando se deparou com um carro que realizava uma conversão à esquerda, causando a colisão.

Com o impacto, o motociclista foi lançado a alguns metros à frente do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro à vítima, que foi encaminhada para o Hospital São João Batista. Segundo informações, o motociclista passa bem e já recebeu alta hospitalar.

O acidente causou congestionamento no local, com o trânsito sendo afetado durante o atendimento da emergência.

Foto: Reprodução