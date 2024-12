Um homem de 29 anos foi autuado por cultivo e consumo de drogas após a Polícia Militar apreender duas plantas de maconha em sua residência no Morro da Vaca, em Vassouras. A ação aconteceu por volta das 15h30 de sábado (28), após a PM receber informações sobre uma plantação ilegal no local.

A guarnição do GAT (Grupo de Ações Táticas) se deslocou até o endereço indicado e, com a autorização da esposa do acusado, entrou na residência, onde encontrou os dois pés de maconha, totalizando cerca de 100 gramas da droga. O material foi apreendido e apresentado à autoridade policial.

O homem foi autuado no Artigo 28 da Lei 11.343/06, referente ao uso e consumo de drogas, sendo liberado em seguida. O material apreendido foi encaminhado para perícia.

