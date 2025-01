Volta Redonda teve um Réveillon tranquilo, graças ao intenso trabalho de prevenção realizado pelas forças de segurança do município. Durante a Operação Ano Novo 2025, organizada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), as autoridades conseguiram evitar distúrbios e manter a ordem na cidade. Um dos destaques da operação foi a apreensão de 9 motos e a realização de 25 autuações, com foco em coibir os chamados “rolezinhos” de moto, prática que tem gerado preocupação entre os moradores.

A operação foi uma continuidade das ações que já haviam sido realizadas na véspera de Natal, quando aproximadamente 200 motocicletas foram abordadas em diversos pontos da cidade. Com a mesma estratégia, as forças de segurança ocuparam áreas como os bairros Santo Agostinho, Santa Cruz, Eucaliptal e a região da Vila Brasília, locais tradicionalmente conhecidos pelo alto fluxo de motociclistas em aglomerações não autorizadas.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, explicou que o objetivo da operação foi combater a prática dos rolezinhos, que, além de gerar transtornos aos cidadãos, colocam em risco a segurança de quem participa e de quem está na cidade. “Essas motos incomodam e são um risco à segurança pública. É tolerância zero com essa conduta, que, além de perturbar o sossego de idosos, pessoas enfermas, crianças, animais e trabalhadores que atuam em regime de turno, coloca em risco a segurança da população e até mesmo daqueles que praticam esses atos irregulares”, destacou o secretário.

Além do reforço no policiamento nas ruas, a operação contou com o apoio do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), que monitorou as movimentações por meio de câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade. Com esse sistema, qualquer deslocamento suspeito de motocicletas foi acompanhado em tempo real, garantindo a identificação dos envolvidos e a aplicação das punições cabíveis.

Festa da Virada

A festa de Réveillon, que aconteceu na Praça Brasil, também contou com um esquema de segurança rigoroso. A celebração começou às 20h com apresentações musicais e shows, incluindo a apresentação da banda Blitz. Para garantir a tranquilidade do evento, o policiamento foi reforçado com a presença de policiais militares e guardas municipais. O local foi ainda monitorado por um ônibus da Ordem Pública, equipado com câmeras próprias que enviaram imagens ao Ciosp em tempo real, proporcionando uma vigilância constante no evento e nos arredores.

Foto: Divulgação