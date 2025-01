Um trágico acidente tirou a vida de um metalúrgico de 31 anos na tarde de quarta-feira (1º), em Cabo Frio. Leonardo Andrade Magalhães, morador do distrito da Califórnia, em Barra do Piraí, foi eletrocutado enquanto se aproximava de um contêiner instalado na Avenida Hilton Marra, na Praia do Forte. De acordo com informações preliminares, ele teria ido até o local para urinar, quando recebeu uma descarga elétrica fatal.

Após o acidente, a Polícia Militar foi acionada e isolou a área para preservar o local até a chegada da perícia. O corpo de Leonardo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, onde passará pelos procedimentos de praxe. A 126ª DP (Cabo Frio) registrou o caso, que será investigado para determinar as causas exatas do acidente.

A família da vítima, que estava em um sítio em Arrozal, distrito de Piraí, foi notificada sobre o ocorrido e seguiu para a Região dos Lagos para providenciar a liberação do corpo. À FOLHA DO AÇO, a irmã de Leonardo, Juliana, disse que o rapaz era simpático, alegre e gostava muito de viver. “Uma pessoa super extrovertida e conhecida”, resumiu Juliana.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.