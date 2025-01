A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) convocou nesta quinta-feira (dia 2), por meio de publicação no Diário Oficial, nove deputados estaduais para assumirem seus mandatos em substituição a parlamentares eleitos prefeitos e também aqueles que se licenciaram para assumir secretarias estaduais e municipais. Seis desses suplentes tomam posse de forma definitiva, enquanto outros três foram chamados para substituir deputados que se tornaram secretários no Executivo estadual e/ou municipal.

Alexandre Knoploch (PSC), por exemplo, assume o mandato em definitivo no lugar de Léo Vieira (PSC), novo prefeito de São João de Meriti. Knoploch retorna para o seu segundo mandato na Alerj, assim como o delegado Carlos Augusto (PL),que entra no lugar de Dr. Serginho (PL), agora prefeito do município de Cabo Frio.

O deputado Marcelo Dino (União) também passa a ter o mandato de maneira definitiva, pois herda a vaga de Márcio Canella (União), recém-empossado prefeito de Belford Roxo. Por sua vez, o parlamentar Sérgio Fernandes (PSD) consolida sua presença na Casa em substituição a Eduardo Cavaliere (PSD), agora vice-prefeito do Rio de Janeiro.

Estreantes no Parlamento

Outro deputado que deixa a Alerj é o petista Andrezinho Ceciliano, empossado prefeito da cidade de Paracambi, e quem assume em seu lugar é Lilian Bhering (PCdoB), que está na sua primeira legislatura. A também estreante Sarah Pôncio (Pros) entra na vaga de Tande Vieira (Pros) , que tomou posse como prefeito do município de Resende.

Suplentes

Quem também retorna à Casa para mais um mandato é o deputado Átila Nunes (PSD). Ele entra como suplente no lugar do deputado Guilherme Schleder (PSD), que está como secretário municipal de Esporte. Já Marcus Muller (União) assume a vaga do deputado Bruno Dauaire (União), investido no cargo de secretário estadual de Habitação de Interesse Social.

Por fim, a deputada Martha Rocha (PDT) se licenciou da Alerj para assumir a Secretaria Municipal de Assistência Social e na sua vaga entra o suplente Ricardo da Karol, que já foi deputado estadual e federal pelo Rio de Janeiro.