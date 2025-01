O sistema de reconhecimento facial que funciona em Volta Redonda, por meio de câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), auxiliou em mais uma prisão de um foragido da Justiça. Nesta sexta-feira (3), um homem de 43 anos foi identificado pelo sistema e detido na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, por agentes da “Operação Segurança Presente”, uma parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado.

Após ser reconhecido pelas câmeras de reconhecimento facial, um alerta foi emitido e agentes em patrulhamento conseguiram abordá-lo. O suspeito foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde foi confirmado o mandado de prisão em aberto e ele permaneceu preso.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou mais uma vez o trabalho assertivo dos agentes de segurança com o emprego das câmeras inteligentes em Volta Redonda.

“Mais uma vez conseguimos deter uma pessoa que possuía uma pendência com a Justiça, sem qualquer tipo de efeito colateral. É importante destacar que essas pessoas não estão cometendo um crime ou tendo uma conduta suspeita no momento da abordagem, muito pelo contrário, estão andando nas ruas como qualquer outro morador, mas graças às câmeras, ao sistema de reconhecimento facial, que realiza o cruzamento de dados com o banco de dados da Polícia Civil, é possível identificá-los, possibilitando que essa pendência criminal possa ser cumprida”, disse Coronel Henrique.

Para o secretário de Ordem Pública de Volta Redonda, o sistema de reconhecimento facial beneficia não só o município, mas toda a região, uma vez que a sensação de impunidade será cada vez menor.

“É mais segurança para todos. Volta Redonda recebe muitas pessoas de outras cidades e o risco delas estarem na mira das câmeras de reconhecimento já pode ser um incentivo suficiente para afastar foragidos, ou até mesmo aqueles com intenções criminosas. Em pouco menos de dois meses com o sistema em funcionamento, os benefícios têm sido muitos, pois de forma inteligente estamos separando o joio do trigo. Tivemos 100% de exatidão durante as abordagens e sem qualquer tipo de efeito colateral”, enfatizou Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop