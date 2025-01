Volta Redonda registrou uma queda de 39% no número de mortes violentas em 2024, em comparação com 2023. Houve também diminuições nos crimes contra o patrimônio como roubo de veículos (58%) e furto a transeunte (35%), esse último alcançando o menor índice histórico – que corresponde aos dados registrados desde 2003. Os números são do Instituto de Segurança Pública (ISP) e reúne informações dos crimes registrados nas delegacias de Polícia Civil de todo o estado do Rio de Janeiro.

No ano passado foram registradas 43 mortes violentas na cidade, enquanto em 2023 o número chegou a 71. Essas mortes abrangem os homicídios dolosos, latrocínios (roubos seguidos de morte), lesões corporais seguidas de morte e mortes por intervenção de agentes do estado. Já o roubo de veículos caiu de 63 em 2023 para 26 em 2024 – o menor dos últimos nove anos.

Cresce o cumprimento de mandados de prisão

Outro indicador estratégico de criminalidade que aponta avanços na segurança pública em Volta Redonda foi o aumento do cumprimento de mandados de prisão. De 2023 para 2024 houve um crescimento de 39%; de 222 mandados de prisão cumpridos no ano retrasado, contra 309 no ano passado. O resultado é atribuído a implantação das câmeras de reconhecimento facial, que possibilitam a identificação e prisão de foragidos da Justiça sem qualquer efeito colateral; a maior presença nas ruas de policiais e guardas municipais (devido a Operação Segurança Presente e ao Sistema Integrado de Segurança Pública), que acabam realizando mais abordagens e proporcionando maior efetividade das patrulhas Maria da Penha e de Proteção ao Idoso.

Investimentos em segurança e participação popular

Para o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, o sucesso na segurança pública passa por todos esses elementos, começando pela integração entre as forças de segurança, os investimentos feitos pela prefeitura e o apoio da população.

“Adquirimos mais de 20 novas viaturas, reforçamos o patrulhamento com a convocação de novos guardas municipais e demos continuidade ao policiamento de proximidade, alcançando mais de 11 mil pessoas que colaboram diariamente com o nosso trabalho via WhatsApp, são os ‘Aliados da Segurança Pública’. Não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas podemos ter um cidadão de bem que pode auxiliar as forças de segurança do município. É estar realmente onde o crime acontece”, disse Coronel Henrique.

O secretário frisou que todo o trabalho da Segurança Pública em Volta Redonda ocorre por meio de um planejamento integrado, citando que neste ano haverá ainda mais investimentos, entre eles a ampliação do policiamento suplementar para o período noturno, a expansão no número de aliados nos grupos de WhatsApp e a efetivação de novas patrulhas especializadas – como a de atendimento à causa animal e ambiental, à intolerância religiosa e preconceitos racial, contra pessoas com deficiência e LGBTQIA+.

“Nos últimos meses tivemos o avanço da tecnologia no combate e prevenção às práticas delituosas, com a implantação do sistema de câmeras com reconhecimento facial, uma das tecnologias mais modernas do mundo e que garante ações mais eficazes por parte dos agentes públicos. Não temos medido esforços. Hoje as forças de segurança em Volta Redonda atuam de forma integrada, otimizando recursos, e a população percebe a seriedade do trabalho, passando a confiar e colaborar mais conosco”, afirmou Coronel Henrique.

