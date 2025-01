A partir desta quarta-feira (dia 8), os proprietários de veículos no Estado do Rio de Janeiro poderão emitir a guia para o pagamento do IPVA 2025. A principal novidade neste ano é que o imposto será pago por meio do Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (DARJ), substituindo o antigo sistema de pagamento via Bradesco.

Para emitir o DARJ, o contribuinte deve acessar a plataforma da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ), no endereço ipva2025.fazenda.rj.gov.br. No site, basta selecionar o serviço “Emissão DARJ IPVA” e informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). O pagamento pode ser feito de duas formas: via Pix em qualquer instituição financeira ou por meio de código de barras, nos bancos parceiros da Fazenda Estadual: Bradesco, Itaú, Santander e Sicoob.

O pagamento do IPVA 2025 poderá ser feito à vista, com um desconto de 3%, ou parcelado em até três vezes, sem desconto. O cronograma de pagamento será determinado de acordo com o final da placa do veículo, com vencimentos entre 21 de janeiro e 15 de abril. Além disso, veículos com mais de 15 anos de fabricação estão isentos do pagamento do imposto.

A mudança na forma de pagamento visa simplificar o processo e garantir maior comodidade para os motoristas. Para aqueles que optarem pelo parcelamento, o pagamento das parcelas será feito de acordo com as datas de vencimento estabelecidas, conforme o final da placa do veículo.