Nesta terça-feira, dia 07, o prefeito Luiz Furlani acompanhou o serviço de retirada de cabos e fios sem utilização no bairro Vila Orlandélia. Funcionários da empresa contratada para a execução dos trabalhos estiveram nas ruas Tenente Luiz Fernando e Melvin Jones. A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Ordem Pública, e tem como objetivo reduzir o acúmulo nos postes e tornar o trânsito mais seguro. Com isso, é diminuído o risco de veículos pesados arrastarem o material pelas vias. O secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, também esteve no local.

Na ocasião, Furlani destacou que o trabalho busca eliminar a poluição visual presente nas vias. “Este é mais um serviço muito importante e que vai trazer melhorias para a população de Barra Mansa. Não podemos deixar que os fios se acumulem nos postes. Nosso objetivo é acabar com a poluição visual e oferecer mais segurança para todos que passam pelas ruas”, disse o prefeito, acrescentando ainda que, após passar pelo Ano Bom, a ação se estenderá para demais regiões do município.

O secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, pontuou que a medida se faz necessária para o melhor deslocamento de todos os pedestres e motoristas.

– Estamos realizando uma ação de ordenamento urbano visando realizar a retirada de cabos pendurados nos postes da cidade. Essa medida reduz o risco para transeuntes e condutores, principalmente motocicletas, que por vezes se deparam com fios espalhados em ruas e calçadas ainda conectados em postes – afirmou.

Abreu ainda ressaltou que existe um contato com as empresas de telefonia e internet em que são comunicadas sobre as normas de segurança. “Paralelo a isso, estamos convocando essas empresas para uma reunião onde iremos notificar e cobrar delas a manutenção da limpeza que está sendo feita. Em caso de irregularidades, elas serão notificadas e autuadas”, enfatizou.

Foto: Chico Assis