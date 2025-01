Na manhã desta quarta-feira (dia 8) a subsecretaria de Políticas Públicas Para a Mulher promoveu uma reunião, com o objetivo de alinhar algumas prioridades nos serviços ofertados e formular novas ações voltadas para as mulheres do município. Em especial, a conversa se atentou para a necessidade de estruturação do CEAM (Centro Especializado de Atendimento à Mulher), que é um setor voltado para a prevenção e apoio da violência contra a mulher.

O encontro contou com a presença da chefe da pasta, Daniella de Oliveira, e a vereadora Lú Maciel, única mulher representante da Câmara Municipal.

Daniella Oliveira reforçou seu compromisso com as mulheres do município, expondo as prioridades e importâncias dos serviços que estão voltando a ser ofertados para a população.

“Já estamos trabalhando na reabertura e reestruturação dos serviços de atendimento à mulher no município. Nós vamos transformar a realidade de meninas e mulheres, garantindo a elas mais dignidade. Queremos que elas vivam uma vida livre da violência. Ainda bem que temos uma vereadora na Câmara e uma prefeita para nos ajudarem a investir em Políticas Públicas”, afirmou a subsecretária.

A subsecretaria da Mulher estava de portas fechadas desde outubro de 2024 e, um dos principais projetos desde a sua reabertura no início da atual gestão, quer implementar o CEAM ainda neste ano.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, ressaltou o papel do Poder Público em construir uma Barra do Piraí segura para as mulheres.

“Os casos de violência doméstica foram altíssimos no último ano. Não podemos permitir que essas mulheres fiquem desamparadas, como tantas vezes ficaram. A subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres está aqui para fazer com que o medo, a exclusão social, a dependência financeira aliada à violência e tantos outros fatores, sejam coisa do passado. Batalharemos até o fim para que aquelas que sofreram se recuperem e se estabilizem o mais rápido possível, e também para prevenir que outras passem pela mesma situação”, concluiu a prefeita.