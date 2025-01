Imagens de uma câmera de segurança do centro de monitoramento da Guarda Municipal de Barra Mansa flagraram o momento em que um cão foi lançado do viaduto Dr. Didácio de Souza Fonseca, no Centro, no início da noite de terça-feira (dia 7). Nas imagens não é possível observar como o lançamento ocorreu, no entanto, foi identificado um carro suspeito.

O secretário de Bem-Estar e Proteção dos Animais, Carlos Roberto, o Beleza, juntamente com a equipe da pasta está investigando o caso. O animal não foi encontrado e ainda não há informações sobre o seu paradeiro. “Nós estamos em contato com possíveis testemunhas, como os funcionários do posto de gasolina próximo. Além disso, os agentes do monitoramento já estão checando imagens de outras câmeras para auxiliar no trabalho de investigação”, afirmou Beleza.

Quem souber algo relacionado ao fato deve entrar em contato com a Secretaria Municipal de Bem-Estar e Proteção dos Animais, através do número (24) 98120-0153, ou com a Guarda Municipal pelos telefones: 155, (24) 3028-9339 e 3028-9369.

Imagens cedidas pela PMBM