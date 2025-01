Mais um avanço na saúde pública de Volta Redonda: o prefeito Antonio Francisco Neto anunciou nesta semana a implantação de um aplicativo para a população agendar consultas médicas em todas as 46 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF) do município.

Moradores poderão baixar a partir da próxima segunda-feira, dia 13, o aplicativo no site Saúde Digital VR – saudedigitalvr.voltaredonda.rj.gov.br. Com o app será possível agendar a consulta, sendo que no primeiro acesso, o morador deve buscar o município de Volta Redonda e depois fornecer o CPF ou o número do cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

“O morador precisa estar com o cadastro atualizado na Unidade Básica de Saúde de referência do seu bairro para poder acessar o aplicativo e marcar a consulta com o médico. A data e o horário vão aparecer no fim do procedimento. Neste primeiro momento, apenas o agendamento para consultas médicas estará disponível no app. Entretanto, outras funcionalidades serão adicionadas futuramente”, disse a coordenadora da Atenção Primária à Saúde de Volta Redonda, Vanessa Huguenin.

O prefeito Neto destacou que a saúde pública de Volta Redonda será referência no país, e que essa iniciativa vai ajudar o morador a não precisar sair de casa para agendar uma consulta médica no posto de saúde.

“Queremos facilitar a vida do paciente do SUS. Por isso, desenvolvemos essa nova tecnologia que será uma aliada dele para escolher o dia da sua consulta com o médico, sem sair de casa. Desde 2021, estamos modernizando a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Recentemente, lançamos o site Saúde Digital VR, onde o cidadão pode acompanhar o resultado de exames laboratoriais e de imagem, além do seu prontuário eletrônico e outras informações”, comentou o prefeito.

Treinamento

As gerentes das 46 unidades básicas passaram por um treinamento com a equipe que desenvolveu o aplicativo. A reunião aconteceu na tarde dessa terça-feira (7) no auditório do Palácio 17 de Julho – sede da Administração Municipal –, no bairro Aterrado.

A secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, citou que a gestão municipal está focada em melhorar cada vez mais o atendimento em saúde para a população de Volta Redonda.

“Como o prefeito Neto sempre diz: nós vamos fazer e já estamos fazendo a melhor saúde deste país. A partir de segunda-feira, dia 13, nós vamos passar a agendar as consultas através de um aplicativo. No conforto da sua casa, o cidadão vai agendar a sua consulta. Isso é um ganho para todos os moradores. Vem muito mais novidades para a saúde pública ainda neste ano. Vamos cada vez mais buscar melhorar a qualidade de vida da população de Volta Redonda”, disse a secretária.

Agendamento presencial continua

O agendamento presencial para consultas médicas continua, normalmente, em todas as 46 unidades básicas (UBSs e UBSFs). Se o morador encontrar dificuldades em acessar o aplicativo, ele pode continuar marcando suas consultas pessoalmente na sua unidade de referência.

Fotos de Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.