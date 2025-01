A Polícia Militar apreendeu, na madrugada de quarta-feira (dia 8), diversos entorpecentes no bairro Caixa D’Água, em Barra do Piraí. A ação foi desencadeada a partir de uma denúncia anônima informando sobre a distribuição de drogas na região.

Por volta das 01h30, a guarnição, com informações precisas sobre o envolvimento de um indivíduo com uma facção criminosa, deslocou-se até o local informado. O acusado fugiu ao perceber a presença da polícia. Durante as buscas, foram encontrados diversos entorpecentes enterrados no meio do mato.

No total, foram apreendidos 36 pinos contendo pó branco; 57 pedras amareladas, semelhantes a crack; e 9 tabletes contendo erva seca. O material ilícito foi encaminhado à 88º DP (Barra do Piraí) para as devidas providências.

Foto: Divulgação