Imagens divulgadas na quarta-feira (dia 8) chocaram a população de Barra Mansa e cidades vizinhas, após um cachorro cair do Viaduto Dr. Didácio de Souza Fonseca, no Centro. Embora ainda não se saiba se o animal foi lançado de forma intencional ou se a queda foi acidental, o caso gerou grande repercussão nas redes sociais, com depoimentos inclusive de quem presenciou a tragédia.

Uma testemunha, que esteve no local, relatou que tentou ajudar o animal imediatamente após a queda, mas não obteve sucesso no socorro. “Eu tentei socorrer. Liguei para várias autoridades, mas não fui correspondida e infelizmente ele veio a falecer no local mesmo. Fiquei com ele desde o momento da queda e até o momento que foi levado morto por uma pessoa que apareceu no local”, contou a mulher.

O fato aconteceu no início da noite de terça-feira (dia 7). Imagens de câmeras de segurança do Centro de Monitoramento da Guarda Municipal de Barra Mansa registraram o momento exato da queda, mas não mostram como o cão foi lançado. Apesar da falta de clareza sobre as circunstâncias da queda, a Prefeitura de Barra Mansa informou que um carro suspeito foi identificado nas imagens, o que poderá ajudar nas investigações.

O secretário de Bem-Estar e Proteção dos Animais, Carlos Roberto, o Beleza, afirmou que sua equipe está empenhada em apurar o ocorrido e determinar as responsabilidades no caso. “Estamos investigando o que aconteceu. Vamos fazer tudo o que for possível para esclarecer a situação e responsabilizar quem tenha agido de maneira cruel”, disse o secretário.

A Secretaria Municipal de Bem-Estar e Proteção dos Animais reforçou a importância de testemunhas entrarem em contato caso possuam informações sobre o caso. Denúncias podem ser feitas através do número (24) 98120-0153 ou também pelos telefones da Guarda Municipal: 153, (24) 3028-9339 e (24) 3028-9369.

