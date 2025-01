Um trágico acidente envolvendo um avião de pequeno porte ocorreu na manhã desta quinta-feira (dia 9) em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Por volta das 9h30, a aeronave caiu na orla da Praia do Cruzeiro, após sair da pista do aeroporto da cidade, atravessar a avenida e seguir em direção ao mar, onde explodiu em chamas.

De acordo com a Prefeitura de Ubatuba, a bordo da aeronave estavam cinco pessoas: três adultos e duas crianças. Além disso, três pessoas que estavam na pista de skate próxima ao local também foram vítimas do acidente. Até o momento, duas mortes foram confirmadas, sendo uma delas a do piloto.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram os destroços da aeronave em chamas na faixa de areia.

O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar estão no local realizando os primeiros atendimentos e o isolamento da área. As equipes de resgate conseguiram retirar o piloto das ferragens, mas ele não resistiu aos ferimentos e foi confirmado como uma das vítimas fatais.

A Força Aérea Brasileira (FAB) anunciou que irá investigar a causa do acidente.

Foto: Reprodução/Redes Sociais