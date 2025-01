O corpo de uma mulher de 60 anos de idade foi encontrado na noite de sábado (dia 11) em sua residência, no bairro Ilha Parque, em Volta Redonda. A vítima foi encontrada sem vida e as circunstâncias do caso levantam a suspeita de homicídio.

O imóvel fica na Rua 4-A, onde a Polícia Militar encontrou a mulher rodeada por uma grande poça de sangue, além de marcas de sangue nas paredes. A confirmação do óbito foi feita pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local.

A casa passou por perícia para apurar as causas da morte e o caso está sendo investigado pela 93ª DP (Volta Redonda). Até o momento, não há informações sobre possíveis suspeitos.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, onde será submetido a exames.

Foto: Reprodução