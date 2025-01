Um homem de 49 anos foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal na noite de sábado (dia 11), em Porto Real, após ser abordado com um veículo roubado. A equipe DELTA da 7ª Delegacia da PRF realizava fiscalização no km 293 da Rodovia Presidente Dutra na Unidade Operacional (UOP) de Floriano, em Barra Mansa, quando deu ordem de parada a um Honda/City prata. O condutor desobedeceu, mesmo com o PRF sinalizando várias vezes com a lanterna, e fugiu em alta velocidade.

Segundo a PRF, a equipe embarcou na viatura e foi atrás do carro que, em fuga, realizava manobras perigosas e em alta velocidade, ultrapassando veículos pela direita e pelo acostamento. Os agentes conseguiram alcançá-lo na altura do km 299, sobre o viaduto de Bulhões, em Porto Real, onde foi feita a abordagem.

Ao ser questionado, o motorista alegou que não era o proprietário do veículo, afirmando que o carro havia sido adquirido por seu filho e que ele o estava levando de volta para Joinville, em Santa Catarina. No entanto, o homem demonstrou contradições nas respostas, especialmente ao tentar explicar onde teria adquirido o veículo, dizendo apenas que o pegou no Rio de Janeiro, mas sem fornecer mais detalhes. A falta de clareza nas informações, com respostas incoerentes e desconexas, levou os policiais a realizarem uma inspeção minuciosa no carro, quando constataram que vários itens de identificação estavam adulterados.

A verificação revelou que o carro tratava-se de um “clone”, sendo o original (abordado pela PRF) de mesmos modelo/cor/marca, mas com registro de roubo datado de 20 de maio de 2024. O carro, segundo a tabela FIPE, está avaliado em R$ 114.299,00.

Diante da constatação do crime, o homem foi preso e autuado pelos artigos 311 (adulteração de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor) e 180 (recebimento, transporte ou ocultação de produto de crime) do Código Penal, cujas penas variam de reclusão e multa. Além disso, ele também foi enquadrado no artigo 330, por desobediência, pois desrespeitou a ordem de parada dos agentes.

O suspeito, que já possuía antecedentes criminais pelos mesmos tipos de crimes (artigos 311 e 180), foi encaminhado à 100ª DP (Porto Real), onde os procedimentos legais foram adotados e o veículo recuperado para devolução ao proprietário legítimo.

Foto: Divulgação/PRF