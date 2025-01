Um assalto à residência foi registrado na madrugada desta quarta-feira (dia 15) no bairro Triângulo, em Três Rios. Um idoso, de 61 anos, teve sua casa, localizada na Avenida Zoello Sola, invadida por um homem com uma faca. A vítima contou à Polícia Militar que estava dormindo, quando foi surpreendida por volta das 2h com o suspeito em seu imóvel.

Assustado, o morador gritou e acabou sendo atacado pelo assaltante, que o agrediu com vários socos no rosto e o enforcou até que desmaiasse. O idoso disse que, ao recobrar a consciência, o assaltante já havia fugido, levando um aparelho celular.

Uma perícia foi realizada na casa, onde a faca utilizada pelo assaltante foi apreendida. O crime foi registrado na delegacia de Três Rios.