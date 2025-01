Um automóvel Fiat Uno Vivace prateado, ano 2012, de placa FEQ0C15, foi furtado nesta quarta-feira (dia 15), no bairro Água Limpa.

O veículo pertence a Simone Mendonça Ferraz de Araújo e foi levado enquanto estava estacionado na Rua A, no Jardim Guarda Mor.

De acordo com o relato de Simone, ela percebeu a ausência do carro por volta das 9 horas da manhã, ao sair de casa. O veículo havia sido estacionado no local na noite anterior. Ainda conforme a proprietária, nenhum vizinho relatou ter visto algo incomum durante o período em que o crime ocorreu.

Simone informou à delegacia, no momento do registro da ocorrência, que o carro não possui seguro.