A Prefeitura Municipal de Resende, por meio do Serviço de Vigilância Sanitária, informou que tomou conhecimento de uma tentativa de golpe em circulação na cidade. Indivíduos têm se passado por fiscais sanitários para entrar em contato com comerciantes, solicitando vantagens financeiras indevidas. “Reforçamos que esta prática se trata de um golpe e deve ser imediatamente comunicada às autoridades policiais. Pedimos a todos os comerciantes que fiquem atentos e denunciem qualquer abordagem suspeita”, disse o governo municipal.

Em comunicado, a prefeitura reforça que, durante as ações fiscais realizadas pela Vigilância Sanitária, os fiscais sempre estão devidamente identificados com seus crachás oficiais e não realizam cobranças em dinheiro ou qualquer outro benefício diretamente no local. Todos os pagamentos relacionados à taxa de fiscalização sanitária ou eventuais multas são feitos por meio de boleto emitido pelo Departamento de Arrecadação Tributária (DAT) do município.

Em caso de dúvidas ou para confirmar a autenticidade de qualquer ação fiscal, os comerciantes e munícipes podem entrar em contato com o Serviço de Vigilância Sanitária pelo telefone (24) 3360-5033 ou pelo e-mail [email protected].