Estão abertas as inscrições para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). São 50 vagas de carreira para o cargo de Oficial Combatente, com vencimentos iniciais de cerca de R$ 4.200.

Ao fim do Curso de Formação de Oficiais (CFO) da corporação, que tem duração de quatro anos, o aspirante a oficial passa a receber R$ 10.300. O edital está disponível no site da corporação (www.cbmerj.rj.gov.br).

Os interessados podem acessar o site da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj): http://www.cbmerj.dsea.uerj.br/. Os aprovados ingressarão como cadetes na Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II (ABMDP II) ainda em 2025.

“O Corpo de Bombeiros do Rio terá seu quadro de oficiais de carreira ampliado. Estamos empenhados em renovar o efetivo e para a manutenção dos serviços de excelência prestados à nossa população”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Para participar, é preciso ter entre 18 e 32 anos, Ensino Médio completo e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.

As inscrições terminam no dia 4 de fevereiro de 2025. A prova está prevista para o dia 22 de fevereiro.

O exame, de caráter classificatório e eliminatório, contará com 80 questões objetivas de Língua Portuguesa/Literatura; Língua Estrangeira; Matemática; Geografia; Biologia; Física; Química, História e Redação. A seleção também conta com teste de aptidão física, exame de saúde e documental.

“A previsão é de que a nova turma ingresse na corporação ainda no primeiro semestre de 2025. É um reforço importante para nosso quadro. Não paramos nunca. Estamos prontos para atender à população 24 horas por dia, 7 dias por semana”, complementou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Tarciso Salles.

Foto: Divulgação