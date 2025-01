Um homem de 35 anos foi preso em flagrante, na noite da quarta-feira (dia 16), acusado de extorsão seguido de sequestro relâmpago, em Vassouras. A vítima foi um motorista de aplicativo, de 34 anos. O acusado, com extenso histórico criminal por tráfico de drogas, lesão corporal, ameaça e outros crimes, foi capturado pela Polícia Militar, que agiu de forma decisiva após denúncia de familiares da vítima.

Por volta das 20h, a guarnição recebeu informações de que um motorista de aplicativo estava sendo mantido em cárcere privado em um veículo, em um possível sequestro. Segundo relatos de uma familiar, a vítima teria entrado em contato solicitando um depósito via Pix, sem especificar o valor. Posteriormente, ele exigiu a transferência de R$ 2 mil, o que chamou a atenção da mulher, que tentou retardar a transação para buscar ajuda.

Ao perceber a situação de risco, ela se dirigu à 95ª DP e, simultaneamente, a PM recebeu a descrição do veículo em que a vítima estaria sendo mantida. A partir da placa do carro, um Ford New Fiesta, a patrulha iniciou um cerco.

Após realizar buscas nas imediações, a guarnição localizou o veículo e fez a abordagem. No interior do carro, estavam tanto o acusado quanto a vítima. O motorista explicou que havia recebido um chamado via WhatsApp para uma corrida particular, com o ponto de encontro na Igreja Católica no bairro Grecco. Quando chegou ao destino indicado, o acusado anunciou o assalto, apontando uma arma de fogo contra ele e exigindo R$ 5 mil, que deveriam ser pagos em dinheiro ou via Pix.

De acordo com a vítima, o acusado o manteve sob ameaças enquanto tentava forçá-lo a realizar o depósito. Em determinado momento, a polícia conseguiu localizar o veículo e fazer a abordagem, resgatando o motorista e prendendo o acusado em flagrante. Foram apreendidos um revólver calibre 38, de marca Taurus, com numeração raspada, além de seis munições intactas. Também foram encontrados no veículo uma faca de 25 cm e a quantia de R$ 101 em dinheiro.

Em depoimento, o acusado confessou ter sequestrado a vítima por conta de dívidas. Ele alegou que a arma usada para a prática do crime estava jogada sob o banco do carro e que agiu devido à necessidade de quitar suas pendências financeiras. O caso foi registrado na 95ª DP (Vassouras), onde o homem foi autuado por extorsão mediante sequestro e porte ilegal de arma de fogo, permanecendo preso à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação