Na manhã desta sexta-feira (dia 17), a 3ª Cia/10° BPM deu início a uma intensificação no policiamento em Valença, com foco em diversos bairros da cidade, como Varginha, Santa Rosa, Biquinha, Monte Douro, entre outras áreas estratégicas. A operação visa reforçar a segurança pública e combater a criminalidade na região.

A ação é conduzida por patrulhamentos em comboio, em parceria com a 91ª DP, com o objetivo de ampliar a presença policial e aumentar a sensação de segurança entre os moradores. Além disso, equipes realizam abordagens a veículos e pessoas suspeitas, de forma coordenada com a Guarda Municipal (GM), em locais previamente mapeados como pontos críticos.

Essas medidas fazem parte de uma estratégia contínua de segurança, implementada para prevenir delitos e garantir maior tranquilidade à população local.

Foto: Divulgação