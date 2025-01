A Polícia Militar prendeu na noite de sábado (dia 18), em Volta Redonda, mais suspeito de envolvimento no assassinato do menino Pablo Emanuel Guimarães da Silva. O crime, que chocou a região, ocorreu em outubro do ano passado, quando criminosos invadiram a residência da família no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí, e mataram a criança de 11 anos a tiros. A prisão do indivíduo, que é o quarto suspeito de ter cometido o crime brutal, ocorreu na Rua Deodoro da Fonseca, no bairro Dom Bosco.

Com o homem, a PM ainda apreendeu 132 pinos de cocaína, 72 pedras de crack, 5 tiras de maconha, 5 comprimidos de ecstasy, além de 2 rádios de comunicação. Ou seja, ele acabou autuado também por tráfico de drogas.

Relembre o caso

No dia 2 de outubro de 2024, Pablo Emanuel Guimarães da Silva, de apenas 11 anos, foi brutalmente assassinado por homens encapuzados e armados que invadiram sua casa, supostamente em busca de seu irmão. Durante a ação, o menino foi atingido por cerca de seis disparos. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu e levado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda, mas não resistiu aos ferimentos.

Em protesto e clamor por paz, moradores do distrito da Califórnia realizaram passeatas e protestos com o slogan “Califórnia pede Paz”. Descrito por amigos e vizinhos como um menino educado e amável, Emanuel sonhava em se tornar jogador de futebol e era apaixonado pelo esporte.