Um motorista de 41 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na tarde do sábado (dia 18), em Barra Mansa, após conduzir veículo embriagado e causar um acidente na Rodovia Presidente Dutra. O fato ocorreu por volta das 15h30, quando a equipe CHARLIE da 7ª Delegacia PRF foi acionada para verificar um capotamento na altura do km 277.

Ao chegar ao local, a equipe se deparou com o veículo capotado e o condutor recebendo atendimento da equipe de resgate médico da CCR. Os socorridas informaram que o condutor, após o acidente, tentou fugir do local pulando a grade, mas desistiu. Ele foi atendido e recusou encaminhamento ao hospital.

Segundo a PRF, ao ser submetido ao teste etílico foi constatada embriaguez com 0,91 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar alveolar), sendo dada voz de prisão por embriaguez ao volante. A ocorrência foi apresentada na 90ª DP (Barra Mansa).

Ainda de acordo com a PRF, enquanto aguardavam o atendimento, o indivíduo tentou novamente a fuga, sendo contido pela equipe com apoio de policiais civis. Desta forma, além de ser enquadrado no crime de embriaguez ao volante, também foi enquadrado no crime de desobediência. A PRF também aplicou a devidas multa pela infração de trânsito de dirigir sob a influência de álcool no valor total de R$ 2.934,70 e a CNH do condutor será suspensa. O veículo foi removido ao pátio.

Foto: Divulgação/PRF