Um grave acidente ocorrido na noite de domingo (dia 19) na RJ-155 (Rodovia Saturnino Braga), em Rio Claro, resultou na morte de três pessoas, sendo duas mulheres e um homem. A tragédia aconteceu no km 36, no trecho de Lídice. Até o momento, as identidades e idades das vítimas não foram divulgadas.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Civil, o acidente envolveu três veículos que trafegavam no sentido Rio Claro. O condutor de um dos carros, um Celta, perdeu o controle da direção após colidir lateralmente com um outro veículo que tentava ultrapassá-lo. O impacto fez com que o Celta atingisse a traseira de um terceiro carro, antes de sair da pista, cair em um barranco e parar após colidir com um bambuzal.

Na queda, uma das mulheres foi ejetada do veículo e morreu no local, enquanto outra vítima, que estava no banco de trás, também não resistiu aos ferimentos. O motorista, que ficou preso às ferragens, também veio à óbito antes mesmo de ser retirado do carro pelas equipes de resgate.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual foram acionadas para atender a ocorrência. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.