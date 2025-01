O Volta Redonda conquistou, nesse domingo (dia 19), uma importante vitória fora de casa, derrotando o Bangu por 1 a 0 no Estádio Moça Bonita, pela terceira rodada do Campeonato Carioca 2025. O resultado coloca o Esquadrão de Aço na zona de classificação para as semifinais, com 6 pontos, após emendar sua segunda vitória consecutiva na competição.

O único gol da partida foi marcado por Heliardo, que entrou no lugar de Chay no intervalo e, aos 13 minutos do segundo tempo, aproveitou um cruzamento de Pierre para cabecear ao fundo das redes do goleiro Victor Brasil. O gol foi a recompensa pelo bom desempenho do Volta Redonda, que controlou boa parte da partida, apesar de alguns momentos de pressão do Bangu, especialmente na reta final. O Bangu, por sua vez, não conseguiu repetir o desempenho do empate contra o Botafogo na rodada anterior. Com apenas 1 ponto, o time da casa segue na lanterna da competição e ainda busca sua primeira vitória no Cariocão 2025.

Com o resultado do jogo desse domingo, o Volta Redonda subiu para a 4ª colocação, dentro do G4, e seguirá sua jornada no Cariocão com confiança. A equipe emenda a segunda vitória seguida e a segunda partida sem sofrer gols. O time de Rogério Corrêa terá um desafio complicado nas próximas rodadas, enfrentando dois dos grandes do Rio de Janeiro: na quarta-feira (dia 22), visitará o Botafogo no Estádio Nilton Santos, e no sábado (dia 25), encontrará o Flamengo na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

Já o time de Marcos Soares tenta se reerguer no confronto contra o Flamengo, na quarta-feira (22), no Estádio Governador João Castelo, o Castelão, no Maranhão

Foto: João Gama/ @gamaphotos