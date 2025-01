Um estudante de Medicina flagrado depredando um carro, no bairro Laranjal, foi identificado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública de Volta Redonda e intimado a depor na delegacia da Polícia Civil (93ª DP). A Semop chegou até ele após câmeras particulares incorporadas ao sistema do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) gravarem o ato de vandalismo, ocorrido no último dia 12 deste mês.

Nas imagens, o homem aparece conduzindo um Volkswagen UP pela Rua Cento e Oito, no bairro Laranjal, quando para, repentinamente, ao lado de um Renault Sandero estacionado na via e quebra o retrovisor dele com chutes. Após o ataque, ele ainda tenta arrancar o retrovisor com as mãos, mas sem conseguir, acaba deixando o local em seguida.

Com base nessas imagens e pelo sistema de leitura de placas do Ciosp foi possível chegar até o estudante de Medicina, que compareceu à Semop nesta segunda-feira (20), na Ilha São João, ao lado do padrasto e advogado. Ele recebeu a intimação policial das mãos do secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, e terá que comparecer à 93ª DP, que investiga o crime de dano. O proprietário do carro depredado já havia feito um boletim de ocorrência.

Coronel Henrique disse que fez questão de entregar a intimação em mãos ao investigado para reafirmar a parceria com os bairros que são representados pelas associações de moradores e lembrou que esse é mais um caso em que as câmeras particulares vinculadas ao Ciosp foram utilizadas com sucesso.

“Todo o investimento que nós estamos fazendo é para que possamos tornar Volta Redonda uma cidade mais segura e ordeira. Por menor que possa parecer o delito, ele gera um impacto muito grande, no mínimo, psicológico a quem sofre e aos moradores daquela região. Imagina acordar e ver que o seu patrimônio foi danificado, sem qualquer tipo de responsabilização. A Ordem Pública tem zelado para que até os pequenos erros sejam responsabilizados, porque para quem sofre eles são impactantes”, concluiu o secretário.

Imagem: Divulgação/Semop