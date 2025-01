O Rio de Janeiro começa esta semana com a oferta de 1.664 oportunidades de emprego e estágio para a população fluminense. A Secretaria de Trabalho e Renda do estado está disponibilizando 897 vagas nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana, por meio dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine), enquanto as 767 chances para estágio são fruto de parceria com o Centro de Integração Fundação Mudes.

A maioria das vagas de emprego fica na Região Metropolitana (84,7%). Para pessoas com deficiência (PcDs), há oportunidades como a de auxiliar de limpeza, no Centro de São João de Meriti, que exige o Ensino Fundamental, mas sem experiência anterior, com salário de R$ 3.036, e a de auxiliar de logística, em Duque de Caxias, também sem necessidade de experiência. Entre as vagas para a ampla concorrência, destacam-se as 94 para instalador reparador de linhas aéreas e subterrâneas, 20 para técnico de redes de telecomunicação, 20 para fiscal de loja, todas exigindo experiência anterior. As remunerações variam de dois a quatro salários mínimos (R$ 4.554 a R$ 6.072), todas com exigência de experiência.

Na região do Médio Paraíba foram captadas 10 vagas, sendo a grande maioria para Valença, Volta Redonda e Barra Mansa tais como as de camareira de hotel, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, balconista. Todos os cargos exigem experiência, com exceção de atendente de frios e lacticínios.



Já na Região Serrana, as 96 vagas estão concentradas em Teresópolis, principalmente no bairro de Várzea, com exigência de experiência e salários de R$ 1.518 a R$ 3.036. Algumas dessas oportunidades são para auxiliar de marcenaria, ajudante de cozinha, auxiliar técnico de montagem. No bairro de Teresópolis, existem oportunidades para analista de marketing, com remuneração de até R$ 3.036.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas são, em sua maioria, do setor de Serviços (58%), com exigência do Ensino Médio completo (54,6%), remuneração de até dois salários mínimos (66,8%) e experiência anterior (77%).

É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.

Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site https://www.rj.gov.br/trabalho/.

Em parceria com a Fundação Mudes existem ainda à disposição da população fluminense oportunidades de estágio. Pela Fundação Mudes oferece 767 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 2.000. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/.