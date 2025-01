Um homem de 28 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (dia 23), após ser flagrado tentando roubar uma agência do Banco do Brasil no bairro Aterrado, em Volta Redonda. O banco fica na Rua Vereador Luiz da Fonseca Guimarães e o crime aconteceu por volta das 4h, quando o suspeito invadiu o imóvel, arrombando a janela do segundo andar.

De acordo com a Polícia Militar, o alerta foi dado por um funcionário da instituição, que chegou ao local e percebeu que o sistema de segurança havia disparado o alarme de intrusão. Ao verificar o ocorrido, ele encontrou o homem ainda dentro da agência, no segundo andar do edifício.

O suspeito foi abordado pelos policiais, que apreenderam com ele diversos itens, incluindo cartões bancários, chaves, duas mochilas, dois celulares e dois notebooks, além de outros objetos que levantam suspeitas sobre suas intenções no local.

Em levantamento preliminar, a PM informou que o acusado já possuía registros criminais anteriores por receptação e roubo. O homem foi encaminhado à delegacia de Volta Redonda, onde foi autuado em flagrante por tentativa de furto.