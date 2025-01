Um homem de 36 anos, identificado como Douglas Franca Dias, foi morto a tiros no final da noite da quarta-feira (dia 22), em Barra Mansa. Este é o sexto homicídio registrado na cidade em apenas uma semana. O crime ocorreu em frente ao depósito de bebidas que pertencia à vítima, na Avenida Presidente Kennedy, na Vila Delgado, no bairro Ano Bom.

De acordo com informações de testemunhas, elementos em um Gol branco e em um Corsa prata passaram atirando contra o comerciante. Douglas foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Também na quarta-feira (dia 22), um homem de 39 anos foi baleado dentro de casa no bairro Vila Elmira. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida por populares e encaminhada para a Santa Casa.

Estado e município planejam instalação de Companhia Independente da PM em Barra Mansa

No mesmo dia do crime, o secretário estadual de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, visitou Barra Mansa para anunciar planos de instalar uma Companhia Independente da PM na cidade. Durante a visita, o local sugerido para a instalação foi o antigo Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD), no bairro Bom Pastor. O prefeito Luiz Furlani destacou o apoio do governo estadual e as ações para combater a violência. O coronel Menezes garantiu que a união entre as forças de segurança trará bons resultados, com a expectativa de que a unidade esteja em funcionamento ainda em 2025.

