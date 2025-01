O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) esteve em Barra do Pirai na tarde desta quarta-feira (dia 22). O parlamentar se reuniu com a prefeita Katia Miki, na sede da prefeitura barrense. Participaram ainda do encontro o secretário municipal de Habitação, Leandro de Almeida, e o secretário municipal de Governo, Juninho Bernardes.

O parlamentar fez uma emenda impositiva de R$ 300 mil, a ser executada no Orçamento Estadual de 2025, para a compra de uma ambulância para atender os moradores de Vargem Alegre e Dorândia. “Essa emenda visa trazer agilidade no atendimento a vítimas em situação de urgência ou emergência”, destacou o deputado.

Durante o encontro, o deputado colocou o seu mandato estadual à disposição da prefeitura para buscar melhorias para o município. “Nosso mandato está a inteira disposição de Barra do Piraí. Nesse encontro, também tratamos sobre projetos para diminuir o déficit habitacional na cidade, visando atrair recursos e linhas de financiamento do Governo Federal”, disse o deputado, que irá cumprir agendas em Brasília acompanhado do secretário de Habitação, Leandro de Almeida.

Katia Mikia destacou que o município já está levantando dados sobre déficit habitacional na cidade e áreas que possam receber investimentos habitacionais. Outro tema debatido foi projetos para a melhoria no abastecimento de água na cidade.

“Estou muito feliz em receber a visita do deputado estadual Jari, que tem nos ajudado muito. Conversamos também muito sobre saneamento. Agradeço a visita e já alinhamos parcerias futuras para Barra do Piraí. Vamos avançando muito com esse deputado que sempre teve um olhar especial para nossa cidade”, destacou a prefeita Katia Miki.