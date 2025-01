No início da madrugada desta sexta-feira (dia 24), na rodovia Presidente Dutra (BR 116), km 233, sul do estado do Rio, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 5 quilos de entorpecentes escondidos em uma mochila no ônibus que vinha da cidade de São Paulo e tinha como destino a cidade de Afonso Cláudio no Espírito Santo. Uma passageira de 26 anos foi presa.

O flagrante ocorreu por volta de meia-noite e meia quando a equipe do Grupo de Operações com Cães do Rio de Janeiro (GOC-RJ) realizava fiscalizações em frente a Unidade Operacional da PRF, na descida da Serra das Araras, em Piraí . Após abordagem ao veículo e durante o procedimento de vistoria, foram encontradas substâncias análogas à maconha e cocaína dentro de uma mochila sob a poltrona de uma mulher.

Diante das evidências, a passageira confirmou a propriedade da mochila e confessou que receberia uma certa quantia em dinheiro para levar as drogas da rodoviária da Capital Paulista para a rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim no estado do Espírito Santo.

A ocorrência foi encaminhada para a 94ª Delegacia de Polícia Civil em Piraí-RJ.

Foto: Divulgação