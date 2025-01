Na quinta-feira, dia 23, o prefeito de Resende Tande Vieira assinou um acordo de cooperação técnica com a secretaria de Estado de Transformação Digital para a implantação do SEI – Sistema Eletrônico de Informação – em Resende. O acordo foi assinado com a presença do secretário de Estado de Transformação Digital, Feu Braga, secretário de Governo, Elio Rodrigues, vice-prefeito, Davi do Esporte, secretário de Administração, Guilherme Motinha.

A adesão do SEI vai iniciar a digitalização dos processos municipais e, consequentemente, agilizar e melhorar o atendimento à população. A substituição do papel vai gerar economia para o município, além de conferir mais segurança e controle de prazos e ir de encontro as questões ambientais.

O prefeito de Resende, Tande Vieira, comemora mais essa conquista e reforça que já assinou o primeiro documento por meio digital. “A gente fica muito feliz com a implantação do processo digital aqui na Prefeitura, que vai gerar economia, e, sem dúvida, é um grande avanço, um compromisso que a gente tinha assumido na campanha. O primeiro passo foi dado e vamos em frente”.

O software, criado pelo TRF 4 (Tribunal Regional Federal 4), é cedido de forma gratuita para a Prefeitura pelo Governo do Estado.

“Agradeço muito ao secretário de Estado de Transformação Digital, Feu Braga, secretário de Governo, Elio Rodrigues, vice-prefeito, Davi do Esporte, secretário de Administração, Guilherme Motinha, e toda a equipe envolvida nesse processo de implantação aqui em Resende. Muito obrigado ao governador do Estado, Cláudio Castro, grande parceiro e sempre atento com as demandas da nossa cidade, e agradeço também ao Diogo, que iniciou todo esse processo na gestão dele, em 2024, e hoje, com a continuidade desse trabalho estamos avançando e alcançando esses resultados”, disse Tande.