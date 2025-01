O Disque Denúncia lançou, nesta terça-feira (dia 28), um cartaz pedindo a colaboração da população para localizar e prender Dariel de Andrade Souza, de 28 anos, acusado de matar Patrick Rezende de Oliveira, também de 28 anos, a facadas. O crime aconteceu no dia 18 de janeiro de 2025, no bairro Coimbra, em Barra do Piraí.

De acordo com as investigações da 88ª DP, o homicídio ocorreu por volta das 23h, na Rua Celia Diégues Álvarez, após uma discussão entre a vítima e o suspeito sobre criação de cavalos. Testemunhas afirmam que Patrick estava em um trailer quando teve um desentendimento com Dariel e um outro homem. Após a briga, Dariel e o outro homem se afastaram, mas Patrick foi surpreendido a caminho de casa e morto com golpes de faca. Um dos golpes atingiu seu coração, causando sua morte, apesar de ter sido socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

No local do crime, as facas utilizadas no assassinato foram apreendidas pela polícia. A motivação do crime, como descrito pelas testemunhas, estaria ligada à desavença sobre a criação de cavalos.

Dariel de Andrade Souza teve um Mandado de Prisão Preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Barra do Piraí, sendo acusado de Homicídio Consumado. A 88ª DP segue com diligências para capturá-lo e solicita o apoio da população para denunciar sua localização.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima através dos seguintes canais de atendimento:

Central de Atendimento/Call Center : (021) 2253-1177 ou 0300-253-1177

: (021) 2253-1177 ou 0300-253-1177 WhatsApp Anonimizado : (021) 2253-1177

: (021) 2253-1177 Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido para quem fornecer informações sobre o caso.