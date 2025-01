Policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) e da 19ª DP (Tijuca) interceptaram, nesta terça-feira (dia 28), uma carreta cegonha carregada com nove veículos, com pelo menos dois deles produtos de roubo, com sinais identificadores adulterados. A ação ocorreu no município de Seropédica e revelou o esquema de transporte de carros roubados em áreas com influência do Comando Vermelho para posterior revenda para fora do Estado.

Após troca de informações de inteligência, as equipes verificaram que o caminhão havia acabado de sair de uma comunidade controlada pelo Comando Vermelho, onde os veículos roubados haviam sido negociados, e seguia com destino ao estado de São Paulo. Ao perceber a atitude suspeita do motorista, que acelerou em alta velocidade mesmo sob condições climáticas adversas, os policiais iniciaram o acompanhamento tático. O caminhão foi interceptado próximo à saída 211 da Rodovia Presidente Dutra.

O caminhão tracionava uma carreta com nove veículos de modelos variados. Durante a inspeção, foi constatado que dois desses automóveis já haviam sido roubados e adulterados. Os veículos seriam revendidos ilegalmente em São Paulo ou desmontados para a comercialização de peças no mercado clandestino.

A apreensão desses veículos revela um esquema criminoso amplo e sofisticado que abastece as comunidades do Comando Vermelho e financia atividades ilícitas. A Polícia Civil busca não apenas interceptar esses carregamentos, mas também enfraquecer financeiramente as organizações criminosas que se beneficiam desses roubos.

O motorista do caminhão foi preso em flagrante pelos crimes de receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos e associação criminosa. A carreta e os veículos foram apreendidos e outros envolvidos no esquema estão sendo identificados, e as investigações continuam para desarticular essa rede criminosa.

A ação faz parte da segunda fase da “Operação Torniquete”, que tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas, suas disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade. Desde setembro, já são mais de 340 presos, além de veículos e cargas recuperados.

