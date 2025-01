O corpo de um homem, que aparenta ter cerca de 45 anos, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (29), às margens da RJ-153, estrada que liga o bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda, ao distrito de Nossa Senhora do Amparo, em Barra Mansa. O cadáver foi localizado próximo a uma fábrica de concreto, em uma área de difícil acesso.

De acordo com informações preliminares, a vítima estaria com as mãos amarradas e teria sido morta a tiros. A Polícia Militar foi acionada para o local e a ocorrência está em andamento. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima ou possíveis suspeitos.

Foto: Reprodução