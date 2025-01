O Volta Redonda busca a recuperação no Campeonato Carioca nesta quarta-feira (dia 29), quando enfrenta a Portuguesa-RJ pela sexta rodada da competição. A partida será no Estádio Raulino de Oliveira, às 20h30.

O técnico Rogério Corrêa terá o desfalque do atacante Bruno Santos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Heliardo deve assumir a vaga. Já o lateral-direito Cayo Tenório, que cumpriu suspensão contra o Flamengo, volta a ficar à disposição.

Vice-líder do Estadual, com nove pontos, o Voltaço segue na briga pela ponta da tabela. A equipe venceu Fluminense e Botafogo, mas perdeu para o Flamengo no último sábado. A Portuguesa, em sétimo lugar, vem de duas derrotas seguidas para Vasco e Fluminense e tem a defesa mais vazada do torneio, com 10 gols sofridos.

O jogo entre Voltaço e Portuguesa poderá ser acompanhado ao vivo pela Rádio Vibe FM (89.3) e pela Rádio Vibe FM 102.5 de Valença, além de estar disponível em todas as plataformas digitais e no RadiosNet para todo o Brasil. A transmissão contará com a narração e comentários dos experientes profissionais da comunicação esportiva: Carlos Estevam, Carlos Samuel, Edinho Silva, Miguel de Oliveira, Sandro Luiz e Sílvio Alves. E para interagir durante o jogo, os ouvintes podem enviar mensagens de texto pelo WhatsApp (24 99322-6464). Não perca essa grande cobertura e ouça a emoção da partida clicando no link: https://l.radios.com.br/r/41903

Foto: Divulgação