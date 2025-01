Um homem de 47 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na noite da terça-feira (dia 28), em Resende, com um veículo roubado. A ação ocorreu durante ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico, na altura do km 305 da Rodovia Presidente Dutra.

Na ocasião, a equipe da 7ª Delegacia teve a atenção voltada para uma caminhonete com placas de São Gonçalo/RJ. Como a propriedade do veículo não estava no nome do condutor, os agentes questionaram sobre a procedência da caminhonete. Ele alegou que realizou a compra de um indivíduo que fez anúncio pela internet pagando parte em espécie e o restante dando uma outra caminhonete, totalizando um valor de R$ 35 mil. No entanto, segundo a PRF, a Fiat/Strada abordada, para o ano (2019) e modelo da placa ostentada, está avaliada em quase R$ 57 mil.

Ao ser feita inspeção veicular minuciosa foi verificado que vários itens identificatórios possuíam indícios de adulteração, constatando tratar-se de um “clone”, sendo o original de mesmos modelo/marca/cor, mas licenciado em Duque de Caxias/RJ e com registro de roubo em 15 de janeiro deste ano, em Nova Iguaçu/RJ.

Desta forma, o condutor foi detido e a ocorrência encaminhada para a 89ª DP (Resende) para os procedimentos legais cabíveis e registro da recuperação do veículo roubado.

Foto: Divulgação/PRF