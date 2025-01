A Prefeitura de Volta Redonda informa que nesta sexta-feira (dia 31) a Secretaria Municipal de Obras (SMO) iniciará a manutenção das grelhas do sistema de drenagem da água da chuva localizado no Mergulhão Marcos Antônio dos Reis (Marquinho Tinhorão), na Rodovia dos Metalúrgicos, bairro Colina. Para a execução do serviço, será feita a interdição do mergulhão a partir das 9h.

De acordo com a SMO, o serviço tem o objetivo de garantir o perfeito funcionamento do sistema de drenagem, bem como a segurança do trânsito no local. A previsão é que o mergulhão fique interditado para conclusão dos serviços até as 12h de sábado (dia 1).

Trânsito

Os dias e o horário para realização da manutenção foram escolhidos levando em consideração o período de férias escolares e o deslocamento das pessoas em direção ao trabalho no período da manhã. Durante o período de interdição, o fluxo de veículos será desviado para as vias auxiliares existentes no local, como a Rua São Sebastião.

Imagem: Reprodução