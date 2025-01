Um trágico acidente ocorrido na noite de quinta-feira (dia 30) na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, resultou na morte de um pastor e deixou seis pessoas feridas. A colisão envolveu um Honda Civic e um Ford Fiesta e aconteceu por volta das 19h20min, nas proximidades do posto do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), na localidade conhecida como Cascata.

A vítima fatal foi identificada como João Batista de Souza, de 58 anos. Ele morava na Rua Milton Carlos (antiga Rua 5) e era pastor da Igreja Amor Eterno, localizada no bairro Açude II. O corpo de João foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. A comunidade local, especialmente os membros da igreja, demonstraram grande pesar pela perda de um líder espiritual querido, com homenagens sendo prestadas em redes sociais. João Batista deixa a esposa Elisete e muitos amigos. Ainda não foi definido pela família o horário e o local do velório e do sepultamento.

Outras seis pessoas ficaram feridas, incluindo duas adolescentes de 14 anos, e quatro adultos de 62, 60, 51 e 28 anos. As vítimas foram socorridas pelo SAMU para hospitais da região.

A dinâmica do acidente ainda está sendo investigada.

A página do bairro Açude nas redes sociais divulgou uma nota de pesar pela morte do pastor. “É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do pastor João Batista, da Igreja Amor Eterno. Um homem digno, que sempre esteve na presença de Deus, dedicando sua vida à oração e ao cuidado espiritual de nossa comunidade no Bairro Açude. O pastor João Batista foi um exemplo de fé, amor e dedicação. Ele intercedia em orações por todos nós, trazendo conforto e esperança. Sua partida representa uma perda irreparável para nossa comunidade, que sentirá profundamente a falta de sua presença e liderança espiritual. Neste momento de luto, deixamos nossos sinceros sentimentos à família, aos membros da Igreja Amor Eterno e a todos os moradores do Bairro Açude que estamos de coração partido. Que Deus conforte a todos nós e receba o pastor João Batista em Sua glória eterna”.

Foto: Arquivo pessoal