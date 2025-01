Uma grande operação da Polícia Militar em Barra Mansa, realizada nesta quinta-feira (dia 30), resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de uma grande quantidade de drogas. A ação, que contou com o apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do 28º Batalhão, teve como alvo as comunidades dos bairros Paraíso e Ano Bom, na Vila Delgado.

De acordo com informações da PM, os policiais realizaram buscas nos prédios das duas localidades, onde encontraram drogas escondidas no forro de um dos imóveis. Além disso, um dos suspeitos, que estava com mandado de prisão em aberto, foi detido em uma casa na Vila Delgado, onde também foram apreendidos entorpecentes.

No entanto, a operação não transcorreu sem resistência. Em um momento de confronto, homens encapuzados tentaram obstruir o acesso à Ponte Nilo Peçanha e ao bairro Ano Bom, colocando fogo em folhas e materiais no início da Rua Major José Bento. A ação foi rapidamente contida por uma viatura da PM, que impediu a formação da barricada.

O reforço policial foi mantido na área para garantir a continuidade da operação, que, até o momento, não registrou feridos.

O material apreendido e os suspeitos detidos foram apresentados na 90ª DP para as providências legais.

Foto: Divulgação/PM