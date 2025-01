Policiais civis da 100ª DP (Porto Real) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (dia 30), um homem de 52 anos, natural de Volta Redonda, por envolvimento no depósito e comercialização de gêneros alimentícios estragados e vencidos. O local, situado no bairro Freitas Soares, foi alvo de investigações após denúncias recebidas pelo Disque-Denúncia.

As informações apontavam para o armazenamento e venda de carnes vermelhas, frangos e pães com validade vencida há mais de três meses, colocando em risco a saúde dos consumidores da região. Diante disso, a equipe do Grupo de Investigação Complementar (GIC), sob coordenação do delegado titular Marcello Russo, diligenciou até o mercado e confirmou a veracidade das denúncias.

Durante a ação, foram apreendidos grandes volumes de produtos impróprios para o consumo. A perícia criminal foi acionada para a elaboração do laudo técnico, enquanto a Vigilância Sanitária Municipal assumiu a responsabilidade pela destruição das mercadorias apreendidas.

O homem, responsável pelo estabelecimento, foi detido por infringir o artigo 7º, inciso IX, da Lei 8.137/90, que trata de crimes contra a relação de consumo. Ele será encaminhado para a audiência de custódia, onde as medidas legais cabíveis serão tomadas.

Foto: Reprodução