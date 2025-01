A região Sul Fluminense está em alerta vermelho devido à previsão de chuvas fortes nos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta que abrange cidades de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, incluindo diversos municípios fluminenses. As condições meteorológicas indicam acumulados de chuva que podem ultrapassar os 100 mm/dia, com risco elevado de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra.

De acordo com o INMET, o alerta vermelho começa nesta quinta-feira (dia 30) e vai até às 10h da sexta-feira (dia 31). Durante este período, as cidades fluminenses estão sujeitas a grandes volumes de chuva, com destaque para o risco de grandes alagamentos, especialmente em áreas mais vulneráveis, como encostas e regiões próximas a rios.

Municípios do Sul Fluminense e da Costa Verde em alerta:

Angra dos Reis

Barra do Piraí

Barra Mansa

Itaguaí

Itatiaia

Mangaratiba

Paraty

Pinheiral

Piraí

Porto Real

Quatis

Resende

Rio Claro

Valença

Volta Redonda

Essas localidades devem tomar precauções devido ao risco iminente de inundações e deslizamentos. Moradores de áreas de risco devem se manter atentos às orientações da Defesa Civil e buscar abrigos seguros em caso de emergência.

O alerta vermelho é o nível mais grave de alerta emitido pelo INMET. A situação é de grande perigo, com fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional e alta probabilidade de grandes danos. O alerta sugere que a população esteja extremamente vigilante, siga todas as orientações das autoridades locais e esteja preparada para agir em caso de emergência.

Cuidados recomendados:

Evitar sair de casa durante o pico das chuvas.

Ficar atento a possíveis transbordamentos de rios e córregos.

Em caso de risco de deslizamento, busque um local seguro imediatamente.

Mantenha-se informado por meio de canais oficiais, como a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros.



Com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Imagem: Reprodução