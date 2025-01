Uma colisão entre um avião comercial e um helicóptero militar deixou um rastro de tragédia na noite da quarta-feira (dia 29) em Washington, D.C. O acidente aconteceu por volta das 20h48 (horário local), quando o voo 5342 da American Eagle, uma subsidiária da American Airlines, colidiu com um helicóptero Black Hawk das Forças Armadas dos Estados Unidos. A colisão ocorreu a poucos quilômetros do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, na área do Rio Potomac, dificultando a operação de resgate devido às condições climáticas adversas, com temperaturas baixas e ventos fortes.

O avião, um Bombardier CRJ7, vinha de Wichita, Kansas, com 60 passageiros e 4 tripulantes a bordo. O helicóptero Black Hawk, utilizado pelo Exército dos EUA, estava realizando um voo de treinamento noturno, levando três soldados. O avião foi partido ao meio, e o helicóptero submergiu de cabeça para baixo.

A operação de resgate, que envolve cerca de 300 unidades de emergência e diversos barcos de resgate, foi intensificada devido à dificuldade de acesso ao local e às baixas temperaturas na região, que complicam ainda mais as buscas por sobreviventes. A prefeita de Washington, Muriel Bowser, confirmou que, embora os trabalhos de resgate estejam em andamento, há uma expectativa de que o número de vítimas fatais seja alto, com fontes locais já relatando 18 corpos recuperados até o momento.

