O Volta Redonda alcançou uma vitória importante na noite desta quarta-feira (dia 29), no Estádio Raulino de Oliveira, ao vencer a Portuguesa por 2 a 1, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. Com este resultado, a equipe comandada pelo técnico Rogério Corrêa soma agora 12 pontos, assumindo a liderança do Estadual.

A partida começou com o Voltaço impondo seu ritmo desde os minutos iniciais. Aos 16 minutos, o zagueiro Fabricio converteu um pênalti sofrido pelo centroavante Heliardo, abrindo o placar para os donos da casa. Este gol trouxe tranquilidade a equipe, que manteve o controle do jogo até a parada técnica.

Mesmo em desvantagem, a Portuguesa buscou reagir, mas foi apenas no segundo tempo que a Lusa conseguiu o empate. Aos 7 minutos, Lohan aproveitou uma falha defensiva do Volta Redonda e, de cabeça, igualou o marcador, reacendendo as esperanças da equipe visitante.

A Portuguesa ficou com um jogador a menos aos 22 minutos do segundo tempo, quando o meia João Paulo foi expulso por uma entrada dura em Wellington Silva. Com a vantagem numérica, o Voltaço pressionou e conseguiu o gol da vitória aos 32 minutos, com Kelvin finalizando com precisão dentro da área.

Com esta vitória, o Volta Redonda alcança a liderança do Campeonato Carioca, empatado em pontos com o Vasco, ambos com 12 pontos. O Maricá segue de perto, ocupando a terceira posição com 11 pontos.

O próximo desafio do Voltaço será no sábado (dia 1º), quando enfrentará o Vasco às 16h30min, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES. A partida valerá a liderança do campeonato.

