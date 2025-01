A Polícia Militar prendeu, no sábado (dia 25), dois homens por furto a um estabelecimento comercial no Aterrado.

Segundo boletim de ocorrência, câmeras de segurança filmaram um deles saindo com uma máquina politriz do estabelecimento após pular o muro do local. O seu comparsa entrou no estabelecimento e roubou celulares e cerca de R$ 300 em espécie.

Os agentes iniciaram patrulha nas proximidades e localizaram um dos homens. Ao ser abordado, ele confessou ter furtado o equipamento e ter escondido no Centro POP. Em revista, os policiais encontraram a máquina na mochila indicada pelo criminoso.

Com ajuda da Guarda Municipal, o segundo suspeito foi localizado escondido em uma construção abandonada no bairro Aero, usando a mesma blusa vista nas imagens.

Os dois foram conduzidos para a 93ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.