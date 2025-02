Volta Redonda tem um orçamento anual previsto de R$ 2 bilhões, mas convive com problemas estruturais típicos de cidades com arrecadações muito menores. Falta água, falta luz, falta manutenção de ciclovias e praças públicas. Faltam remédios e médicos. Do outro lado, sobram promessas do poder público – uma delas, a de “transformar a cidade naquela que todos um dia sonharam viver.”

Entre as promessas e a realidade, há um abismo que se arrasta há quase duas décadas. Um exemplo disso é a compra de geradores para a Estação de Tratamento de Água (ETA) do bairro Belmonte, que segue apenas no papel. O equipamento garantiria o funcionamento da estação mesmo em caso de queda de energia, evitando prejuízos ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR), como a queima de componentes eletrônicos essenciais, e assegurando o abastecimento regular para milhares de moradores.

Sem os geradores, a população continua refém das oscilações no fornecimento de energia. Na quarta-feira (29), bairros como Laranjal, Bela Vista, Roma, São João, Monte Castelo e São Lucas ficaram sem água, já que as estações de tratamento foram paralisadas por horas – ou até dias – por falta de equipamentos de emergência.

Os geradores a diesel, com potência de 8.800 kVA, foram anunciados pelo prefeito Neto (PP) em novembro de 2024. A promessa era que fossem acionados automaticamente sempre que houvesse interrupção no fornecimento de energia pela Light. No entanto, enquanto essa medida não sai do papel, a Prefeitura segue priorizando outros investimentos.

Um exemplo é o Clube Hípico Municipal, na Ilha São João, com orçamento de R$ 14,5 milhões e previsão de entrega em dez meses. A estrutura contará com uma pista coberta de quatro mil metros quadrados, camarote, bar, sala de mídia, área para arbitragem e 80 baias para cavalos, além de consultório veterinário, sala de ferragens, escola e setor administrativo.

Enquanto isso, moradores do Santo Agostinho, a poucos quilômetros da Ilha São João, reclamam que estão há quatro dias sem água. No Roma, do outro lado da cidade, a situação se repete.

“Começou novamente a falta de respeito com os moradores do Roma 1 devido à falta de água. É lamentável que uma cidade como Volta Redonda ainda enfrente esse tipo de problema. Os moradores já não aguentam mais e exigem explicações. Será descaso por ser um bairro afastado do centro, onde tudo parece ser esquecido? A praça está tomada por galhos secos que foram cortados e não retirados, e as calçadas estão intransitáveis, cobertas de mato. Pedimos uma posição dos órgãos competentes”, escreveu uma moradora nas redes sociais.

Além do abastecimento precário, a cidade acumula equipamentos e espaços públicos deteriorados e obras inacabadas. A Farmácia Municipal e a Arena Esportiva são exemplos de espaços sucateados, enquanto a Prefeitura investe R$ 6,5 milhões no Retiro dos Atletas, no Jardim Paraíba. O projeto, construído em terreno municipal, terá dois mil metros quadrados de área construída e oferecerá habitação gratuita para ex-atletas, com direito a alimentação, assistência médica, odontológica, fisioterapia, nutrição e suporte psicológico.

Os apartamentos contarão com sala em dois ambientes e TV, cozinha com ventilação e iluminação natural, banheiro adaptado e quarto com ar-condicionado. O local ainda terá elevador, lavanderia, área de recreação e biblioteca. Em troca, os moradores do espaço deverão compartilhar suas experiências em programas esportivos do governo municipal.

Outra obra que se arrasta há anos é a revitalização da Rua 33, na Vila Santa Cecília. Mais de três anos após o início dos trabalhos, a Prefeitura anunciou, em 5 de janeiro, a retomada do projeto. O plano inclui a construção de novas estruturas e a passagem de tubulações subterrâneas, com interdições nas ruas 16 e 18-A, no trecho entre a Praça Brasil e a Praça Pandiá Calógeras. Estão previstas instalações de novas mangueiras de PVC para fiação e a construção de uma caixa de concreto para transformadores elétricos.

O prazo de conclusão ainda é incerto, mas com um orçamento de aproximadamente R$ 2 bilhões, a população já sabe que “dinheiro tem”. O que falta é prioridade.