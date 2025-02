Na tarde de sábado (dia 1º), a família de um bebê de apenas 1 mês de vida viveu momentos de angústia em Volta Redonda. O pequeno Apolo passou por uma situação de risco, mas graças à rápida intervenção de sua avó, Simonica, de policiais militares e da equipe médica do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful, pôde voltar para casa, saudável e seguro.

Tudo começou quando, durante um encontro familiar, Apolo, que havia acabado de mamar, foi colocado no carrinho para descansar. Enquanto a família conversava, a avó percebeu que o bebê emitiu um breve sinal de choro, seguido por uma leve regurgitação. “Ele havia golfado, e quando minha mãe olhou para ele, Apolo estava completamente molinho, sem reação e ficando cada vez mais vermelho. Foi um momento de pânico”, relatou Cintia Mara Reis de Oliveira, mãe do bebê.

Diante da situação de risco, Simonica, a avó, não perdeu tempo e rapidamente realizou a manobra de desengasgo. Aos poucos, o bebê começou a mostrar sinais de melhora, mas a família sabia que a situação ainda era grave. “Ficamos desesperados, mas não houve tempo a perder. Minha mãe agiu com precisão e, mesmo assim, sentimos que o atendimento médico era urgente”, contou Cintia, que estava acompanhada do marido, Sidonato, da irmã Sara e da tia Valcineia.

A família imediatamente partiu para o hospital mas, durante o trajeto, uma segunda ajuda providencial apareceu. Ao passarem por uma rua no bairro Vale Verde, avistaram uma viatura da Polícia Militar. Sem hesitar, o pai de Apolo parou o carro e pediu ajuda aos policiais, Subtenente Ribeiro e 3ª Sargento Souza Costa, que prontamente reagiram. “Eles foram incríveis. Corriam para nos ajudar, fizeram a manobra de desengasgo com a gente e ainda nos escoltaram até o hospital, para garantir que chegássemos o mais rápido possível”, descreveu Cintia à Folha do Aço.

Com a ajuda da viatura, a família chegou rapidamente ao Hospital Municipal do Retiro, onde Apolo foi atendido com urgência pela equipe médica. O bebê passou por exames como raio-X e exames de sangue, além de ser monitorado até a estabilização total de sua saúde. A equipe médica informou que a rápida ação dos familiares e dos policiais foi crucial para que o quadro de Apolo não se agravasse.

Após horas de monitoramento e acompanhamento médico, Apolo recebeu alta e pôde retornar para a casa da família, que finalmente pôde respirar aliviada. “Estamos extremamente agradecidos a Deus, à nossa família, aos policiais e aos médicos. Não temos palavras para expressar nossa gratidão a todos que nos ajudaram nesse momento tão difícil”, disse Cintia, emocionada.

O episódio não só reafirma a importância da rapidez em situações de emergência, mas também destaca o papel fundamental da solidariedade e do trabalho em equipe. A colaboração entre a família, os policiais e os profissionais de saúde foi determinante para que Apolo vivesse um final feliz para uma história que, por um momento, parecia incerta.

Foto enviada pela família