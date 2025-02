Um incêndio envolvendo um carro de passeio chamou a atenção de quem passava pela Avenida Antônio de Almeida, no bairro Retiro, na manhã desta segunda-feira (dia 3). O veículo, um modelo Stilo, começou a pegar fogo de forma repentina em plena via pública, em frente ao Colégio Recanto Infantil, na região final do bairro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no controle às chamas a fim de evitar maiores danos. De acordo com testemunhas, o motorista conseguiu sair do automóvel sem ferimentos antes da chegada dos militares.

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio. O carro já foi removido do local.

Foto: Reprodução